Двое человек, пострадавших в английском городе Эймсбери, заболели после того, как взяли в руки зараженный предмет. Об этом говорится в тексте заявления, которое Скотленд-Ярд распространил в четверг.

"После дополнительных тестов образцов, взятых у пациентов, нам теперь известно, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет", - сказано в заявлении.

Лондонская полиция также информировала о том, что детективы, расследующие данный инцидент, стремятся, подходя к делу максимально добросовестно, как можно быстрее "определить источник заражения".

"Во множестве мест производятся тщательные и систематические обыски. Безопасность общественности и наших сотрудников по-прежнему имеют важнейшее значение, и обыски будут осуществляться дольше обычного из-за превентивных мер, которые мы должны предпринимать, чтобы гарантировать отсутствие опасности", - отметила столичная полиция.

По информации Скотленд-Ярда, стражи порядка, работающие в тех местах, где проводятся следственные действия, одеты в защитное снаряжение.

По информации столичной полиции, пострадавшие - 44-летняя британка Дон Стёрджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули - по-прежнему находятся в критическом состоянии в больнице городского округа Солсбери.

Накануне Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что проживавшая вместе пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок".

"На данный момент ни у кого другого подобные симптомы не проявились", - сообщили в четверг в полиции.

Стражами порядка в настоящий момент взяты в оцепление все объекты, где появлялись Стёрджес и Роули перед тем, как ухудшилось их состояние здоровья. В их числе - Сады королевы Елизаветы в Солсбери, приют для бездомных John Baker House на улице Роллстон-стрит в том же Солсбери и дом на Магглтон-роуд в Эймсбери, где и были обнаружены пострадавшие, а также еще два объекта в этом маленьком городке - магазин аптечной сети Boots на пешеходной дорожке Стоунхендж-уок и баптистский центр Эймсбери на улице Баттерфилд-драйв.

Сегодня жители всего дома, где расположен приют John Baker House, были эвакуированы из здания, чтобы полиция получила доступ к дополнительным зонам для проведения следственных действий.

Полиция уверяет, что Стёрджес и Роули не посещали ни одного из мест, где происходило обеззараживание после совершенного в марте нынешнего года предполагаемого нападения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с применением того же нервно-паралитического вещества.

В Скотленд-Ярде снова повторили, что не могут сказать, был ли "Новичок", которым отравились двое жителей Эймсбери, взят из той же партии, что и вещество, использованное против Скрипалей.

"Расследование покушений на убийство Скрипалей продолжается по мере того, как следователи продолжают оценивать все те доказательства, которые находятся в их распоряжении. Возможность того, что оба эти расследования могут быть связаны между собой, безусловно, является ключевой линией расследования полиции", - говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Вечером 30 июня 44-летняя Стёрджес и 45-летний Роули были найдены без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющее расследование контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда выступило с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка" - того же самого нервно-паралитического вещества, которым в марте якобы были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия всегда категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

Как сообщала "Страна", в Великобритании экстренно созывают комитет по ЧС из-за отравления "Новичком" возле Солсбери.

Мы писали, что британские издания узнали имена новых жертв отравления в районе Солсбери.