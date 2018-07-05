Пресс-служба прокуратуры Киевской области сообщила о разоблачении мошенников, организовавших схему по незаконному завладению деньгами предприятий-перевозчиков грузов из Европы в Украину.

В ходе досудебного расследования было установлено, что трое людей через созданное ими фиктивное общество заключали договоры с перевозчиками о предоставлении экспедиторских услуг по перевозке груза. На сайте было зарегистрировано частное предприятие с указанием недостоверных данных о работниках и размещались заявки на осуществление международных грузовых перевозок на привлекательных условиях оплаты.

При этом, переговоры перед заключением договоров велись от имени частного предприятия, а сами договоры заключались от имени общества. В результате, в мошеннической схеме было задействовано два предприятия с одинаковыми названиями, но с разными формами собственности, директорами и реквизитами.

В дальнейшем, когда товар доставлялся на территорию Украины, заказчики перевозок, согласно условиям договоров, перечисляли средства на счета фиктивного общества, которое не рассчитывалось с предприятиями-перевозчиками.

Таким образом, перевозчикам был нанесен материальный ущерб на сумму почти 300 тыс грн.

Под процессуальным руководством прокуратуры трем злоумышленникам сообщено о подозрении. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.

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