Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в пятницу, 6 июля накануне дня Ивана Купала, что в Атлантике лежит себе антициклон и пытается не пускать высоким атмосферным давлением дожди на континент, это и обеспечивает ясную погоду, но все равно прорываются вторичные атмосферные фронта, которые обусловливают дожди.

"Например, в Украине хвосты этих фронтов завтра, 6 июля, принесут дожди и даже грозы. Осадки наиболее вероятны в северных, западных областях плюс Винницкая и Черкасская. На востоке, юге и в большинстве центральных областей будет сухо солнечно ясно и очень тепло. В пределах Украины завтра ожидается + 25... + 30 градусов", - написала она.

По поводу погоды в Киеве синоптик Наталья Диденко рассказала, что столбики термометров до +28... +29 градусов. Возможен дождь с грозой.





Фото: facebook.com/

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик показала на карте, какая жара стоит в Европе и какая погода ждет Украину.

Также мы сообщали, что появилось видео, как в селе Маяки под Одессой закрутился гигантский смерч.