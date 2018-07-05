Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир сегодня озвучил тревогу по поводу ухудшения ситуации со свободой слова в регионе ОБСЕ, который включает и Украину, представляя свой доклад за два года в Постоянный совет ОБСЕ в Вене.

"От угроз и запугивания к нападениям, поджогам и физическому насилию, включая убийство, большинство моих выступлений касалось безопасности журналистов. Это мой приоритет номер один, и он также должен быть первой проблемой для государств-участников, когда речь идет о свободе СМИ", - сказал Дезир, напомнив, что за последний год в регионе ОБСЕ были убиты 12 журналистов и работников средств массовой информации, говорится на сайте ОБСЕ.

Дезир также подчеркнул опасный климат репрессий и угроз для прессы. "Сегодня в регионе ОБСЕ более 150 журналистов находятся в тюрьме за выполнение своей работы", - сказал представитель.

"Я продолжу освещать каждый случай тюремного заключения, призывая власти уважать независимость и работу средств массовой информации, пока не будет освобождены каждый журналист, несправедливо заключенный в тюрьму".

Помимо физической безопасности, в том числе безопасности в онлайн-пространстве, особенно для женщин-журналистов, существует несколько критических проблем, угрожающих плюрализму СМИ и свободе выражения мнений в регионе ОБСЕ.

В своем выступлении сегодня представитель также призвал государства-участники обеспечить, чтобы Интернет оставался открытым местом для плюралистических дискуссий и информации, а не инструментом цензуры и репрессий.

"Я буду и впредь подчеркивать, что права человека и безопасность должны рассматриваться как взаимодополняющие, и государства должны сделать больше, чтобы это отразилось на их законах, политике и практике, в том числе в Интернете. Можно критиковать, можно возразить, можно даже не любить средства массовой информации, но это обязательство демократий принимать, уважать и защищать разнообразие и свободу всех голосов", - сказал Дезир.

В течение первого года своего мандата в качестве представителя ОБСЕ Дезир вмешивался 371 раз в общей сложности в 40 государств-участников и посетил 28 государств-участников.

Его Управление провело 14 юридических обзоров в 12 государствах-участниках и регионах; организовал четыре конференции, чтобы обеспечить платформу для важных дискуссий для представителей правительства, гражданского общества, академических кругов и средств массовой информации об укреплении свободы СМИ.

Представитель также приветствовал освобождение 14 журналистов в прошлом году, чьи дела он регулярно поднимал с соответствующими властями.

"Я призываю вас и ваши правительства поддержать наши СМИ и полностью выполнить взятые вами обязательства по защите свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации. От этого зависит качество наших демократий", - заключил Дезир.

Напомним, ОБСЕ выпустила новый доклад по свободе слова, в котором рассказывается и о ситуации в Украине. Документ вышел после приезда Дезира в Киев, где под его эгидой прошла конференция по свободе слова. На нее не явился ни один украинский чиновник или профильный депутат.

На конференции прозвучали нелестные оценки действий украинской власти. В ответ лояльные Банковой медиаэксперты обвинили ОБСЕ и Национальный союз журналистов Украины в подыгрывании "гибридной агрессии России". А Комитет Рады по свободе слова принял заявление, осуждающее конференцию под руководством Дезира.