Сегодня, 5 июля, Президент Петр Порошенко подписал Закон "О национальной безопасности Украины" (проект № 8068), которым определены механизмы управления в сфере национальной безопасности и обороны, а также унормирована структура и состав сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов. Об этом говорится на сайте президента.

Предусмотрено, что сектор безопасности и обороны Украины состоит из четырех взаимосвязанных составляющих: силы безопасности; силы обороны; оборонно-промышленного комплекса; граждан и общественных объединений, которые добровольно участвуют в обеспечении национальной безопасности

Закон предполагает полное раскрытие финансовой информации относительно функционирования сектора безопасности и обороны с целью обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов с учетом требований Закона "О государственной тайне".

Верховная Рада должна будет создать Комитет в полномочия которого войдут, в частности, обеспечение контроля за деятельностью органов сектора безопасности и обороны.

Закон предусматривает, что Министр обороны и его заместители назначаются из числа гражданских лиц, а высшим военным должностным лицом в Вооруженных Силах является Главнокомандующий Вооруженных Сил.

Также закрепляется четкое распределение полномочий и компетенций органов сектора безопасности и обороны.

Ограничены полномочия Минобороны относительно Нацгвардии. Предусмотрено, что с введением военного положения Национальная гвардия входит в состав сил обороны и подчиняется Главнокомандующему Вооруженных Сил и выполняет задания согласно законам "О Национальной гвардии Украины" и "О правовом режиме военного положения".

Служба безопасности Украины подчиняется Президенту и подконтрольна Верховной Раде Украины. СБУ осуществляет противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьбу с терроризмом, контрразведывательную защиту государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасности, экономической и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры, а также охрану государственной тайны. Кроме того, Закон предусматривает создание единого реестра потребителей газа.

Как сообщала Страна, Рада поддержала президентский законопроект о национальной безопасности

Ранее Парубий назвал сроки, когда Рада примет закон о национальной безопасности.

Также Еврокомиссия может ввести мониторинг свободы слова в Украине на время выборов.