Пенсионный фонд упростил порядок перерасчета пенсии определенным категориям лиц. Речь идет о лицах, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии продолжали работать.

Осуществляется такой перерасчет ежегодно с 1 апреля (начиная с 2018 года), сообщает ЮрЛига.

Согласно постановлению правления Пенсионного фонда от 18 мая 2018 года № 10-1 перерасчет пенсии проводится пенсионеру, который:

- после назначения пенсии продолжал работать и у которого не меньше 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе. Перерасчет проводится из заработной платы (дохода), из которой назначена или предварительно пересчитана пенсия, или из зарплаты за определенные периоды страхового стажа по данным реестра застрахованных лиц с применением показателя средней заработной платы (дохода), который учитывался при назначении (предыдущем перерасчете) пенсии;

- продолжал работать и у которого меньше 24 месяцев страхового стажа. В таком случае перерасчет осуществляется не раньше чем через два года со дня обращения за таким назначением (предыдущим перерасчетом) пенсии.

До 11 октября 2019 года пенсионеры могут подать заявление о пересчете пенсии на других условиях исчисления страхового стажа.

Автоматический перерасчет не проводится медработникам, педагогам, летчикам и т. д., не достигшим пенсионного возраста и оформившим пенсию по выслуге лет.

Ранее "Страна" сообщала, что Раде предложили пересчитать пенсии научных работников, журналистов и чиновников, а также о том, кому с апреля в Украине повысили пенсии.