Депутаты Киевского городского совета утвердили Положение о комплексной системе видеонаблюдения Киева.

Соответствующее решение поддержали 72 депутата Киевсовета.

"Положение о комплексной системе видеонаблюдения определяет принципы ее работы, процедуру формирования, права и обязанности объектов и субъектов видеонаблюдения, требования к обработке и защите персональных данных", - говорится в проекте решения.

В Положении подробно очерчены подключения к системе средств видеофиксации, находящихся в чужом владении, и порядок доступа к собранным данным.

Коммунальные дорожные службы, как пользователи с ограниченным доступом, смогут только мониторить общую картину и работу своих подразделений в разных уголках города.

Широкий доступ будут иметь правоохранительные и специальные службы. На основе мотивированного обращения они смогут получить информацию из видеоархива или системы анализа распознавания номерных знаков, лиц, нарушений правил дорожного движения и тому подобное.

Администратором системы видеонаблюдения определено коммунальное предприятие "Информатика". Данные, полученные из средств видеофиксации, будут храниться в системе в течение 30 календарных дней, а затем автоматически уничтожаются.

Согласно проекту решения, система будет обеспечивать безопасность детей, учащихся и студентов в учебных заведениях. Также видеонаблюдение будет способствовать предупреждению дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах и в общественных местах столицы.

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