Путин и Трамп проведут в Хельсинки переговоры один на один, в расширенном составе и за рабочим ланчем, заявил посол США в России Джон Хантсман, передает ТАСС.

"Лидеры двух стран проведут "двустороннюю встречу один на один, а затем [примут участие] во встрече в расширенном формате, за которым последует рабочий ланч", - сказал посол на специальном телефонном брифинге для журналистов, организованном Белым домом.

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