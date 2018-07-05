Народный депутат Украины от БПП Геннадий Ткачук оконфузился в прямом эфире, отвечая на вопрос ведущего в эфире программы телеканала 112 Украина, он несколько раз цитировал "пана Могерини", а потом, когда его поправили, что это женщина, начал говорить про "пани Федерику и пана Могерини".

Напомним, Федерика Могерини является высоким представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

Видео: youtube.com

Как сообщала Страна, ранее Иванка Трамп оконфузилась на приеме у Меркель в Германии. Иванка надела на гала-ужин в Берлине массивные ассиметричные серьги с камнями под белое элегантное платье. Однако это броское украшение, стоимость которого $740, не соответствовало мероприятию.

Мы писали, что Саакашвили оконфузился на конгрессе на Мальте, заняв чужое место за спиной у Порошенко.

Также во время совместного турне с королевой Меган Маркл слегка оконфузилась.