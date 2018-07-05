В партии "Оппозиционный блок" информируют, что появившаяся в социальной сети страница сопредседателя партии, народного депутата Украины Юрия Бойко – фейковая.

"Оппозиционный блок" обращает внимание пользователей Интернета на появление в сети фейковой страницы сопредседателя партии "Оппозиционный блок", народного депутата Юрия Бойко. (…) Мы обращаемся к пользователям социальных сетей не проявлять активности на данной странице, поскольку никакого отношения ни к "Оппозиционному блоку", ни к Юрию Бойко она не имеет", - сообщает пресс-служба политсилы в четверг.

Новости от партии и представителей "Оппозиционного блока" можно узнать на официальном сайте opposition.org.ua или на странице в Facebook www.facebook.com/oppositionbloc, говорится в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, что "Оппозиционный блок" настаивает на включении двух своих представителей в новый состав ЦИК.

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