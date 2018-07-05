В ближайшие сутки, 6 июля, погоду запада и севера Украины будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса, юго-восточная половина будет находиться в сухом и жарком воздухе, сообщает Гидрометцентр.

В пятницу в Украине - без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 23-28°, в юго-восточной части до 30°.

На западе Украины дожди с грозами. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градуса.

В Карпатах гроза. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градуса.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градуса.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +16…+18 градуса, днем +25…+27 градуса.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью +17…+19 градуса, днем +28…+30 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градуса.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь; температура ночью +15...+17°, днем +26...+28°.

Фото: meteo.gov.ua/

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,9 градусов в 1924 году, а самая низкая ночью на отметке 7,9 градусов выше ноля в 1912 году.

Как сообщала Страна, синоптики обещают Украине жару, дожди и прохладную ночь

Ранее появилось видео, как в селе Маяки под Одессой закрутился гигантский смерч.

Также синоптик показала, как щупальца циклона Элисония дотянулись до Украины.