Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 26,36 грн/$1 с 26,44 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,35-26,37 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,4298 грн/$1 с 26,438 грн/$1. Торговый оборот составил $442,36 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $290,84 млн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,43 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2642,9780 гривны за 100 долларов, 3094,6629 гривны за 100 евро и 4,1779 гривны за 10 рублей.

Как сообщала "Страна", 5 июля доллар и евро выросли в цене.

Ранее мы писали, что сначала доллар упал на 14 копеек, а потом отыграл назад 12.

Порошенко подписал закон "О валюте", который позволяет открывать счета за границей и покупать доллары в интернете.