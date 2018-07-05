Из Анталии в Украину не могут вылететь 250 человек. Об этом "Стране" сообщил бывший народный депутат, присутствовавший в аэропорту.

Речь идет о чартерном рейсе туристического оператора Join UP!, с рейсами которого ранее были проблемы. Перевозчик Anda Air.

Ранее из-за проблем с чартерными перевозками, которые возникли у некоторых авиакомпаний, – в частности, "Браво" и YanAir, – в аэропортах Киева, Туниса, Батуми оказались заблокированными больше тысячи наших граждан. Эксперты предупреждали, что это не конец проблем.

Также Туристы из Туниса рассказали, как они провели почти неделю, ожидая самолет.

Ранее мы писали, что самолета от Bravo Airways не дождались и в столице Албании. На выручку десяткам украинцев отправляют другой борт.