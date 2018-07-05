Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая вечернее пленарное заседание парламента, подчеркнул, что народные депутаты показали, что Рада работает.

Фракция "Блок Петра Порошенко" в сессионный зал не вернулась, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня был тяжелый день. (…) Мы принимали очень сложные решения. Но сегодня мы еще раз показали, что украинский парламент работает и имеет большой потенциал для работы и для победы", - заявил спикер.

После этого он объявил о закрытии вечернего заседания и напомнил, что следующее начнется в пятницу в 10.00.

Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

Как сообщала "Страна", ранее фракция БПП пригрозила, что не будет голосовать в Раде пока не решат вопрос с заменой членов ЦИК

Мы писали, что депутат от БПП предрекает роспуск Рады уже завтра.