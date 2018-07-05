В четверг, 5 июля, в Киеве застрелили мужчину, который находился в машине. Убийство произошло в Шевченковском районе столицы на улице Щусева, 18/14. У мужчины, который находился в автомобиле Hyundai, два ранения в область груди.

Известно, что он был полицейским, по информации источник "Страны" в МВД, убитым оказался заместитель начальника Департамента оперативно-технических мероприятия полиции полковник Глушак. Застрелили его недалеко от здания, где он работал.

Как сообщала "Страна", умер кавказец, в которого стрелял киллер у ресторана Долма в центре Киева. Его убий разыскивают. Следователями расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее копы рассказали об изменениях в полиции за три года ее работы.