В четверг, 5 июля, стало известно, что программа Atlas Weekend 2018 лишилась еще одного известного участника. Российская рэп-группа "Кровосток", которая была заявлена в расписании 7 июля, заявила об отмене выступления.

"Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить о том, что выступление группы Кровосток на Atlas Weekend переносится на следующий год по причинам, не зависящим от организаторов фестиваля", - сообщается на странице фестиваля в Facebook.

Фронтмен группы, Шило (Антон Черняк) сломал ногу, из-за чего группа не сможет присутствовать в Киеве.

Фото:facebook.com/atlasweekend

Музыкант записал видеообращение, в котором пожелал хорошо провести время на фестивале.

"Кровосток" на Atlas Weekend должен был выступить 7 июля на северной сцене.

Ранее за день до выступления об отмене выступления на Atlas Weekend заявил популярный британский музыкант Том Оделл, который уже был внесен в программу на 4 июля. По словам организаторов, Tom Odell не сможет выступить в этом году по причинам, "связанным с особенностями его профессиональной карьеры".

Напомним, что ранее появилась программа Атлас Викенд 2018 на все 6 дней фестиваля с 3 по 8 июля, в которой появляются изменения.

Сегодня, 5 июля, хедлайнер на главной сцене LP.