Национальный банк Украины (НБУ) технически готов эмитировать электронную гривню, но продолжает изучать целесообразность такого выпуска, сообщил начальник управления реформирования финансового сектора центробанка Евгений Степанюк.

"Сейчас запущен пилотный проект относительно технического выпуска электронной денежной единицы Украины. С технической точки зрения есть высокий уровень готовности. Но с точки зрения целесообразности выпуска и выхода за пределы пилота – этот вопрос все еще изучается", - сказал он во время круглого стола в НБУ в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, НБУ запустил в конце 2016 года исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн.

По мнению регулятора, е-гривня может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

Как сообщала "Страна", курс доллара на межбанке Украины вырос более чем на 11 копеек.

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