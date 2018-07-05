Саудовская Аравия в августе снизит цены на большинство сортов экспортируемой нефти, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

В том числе все виды топлива, поставляемого в США, подешевеют на $0,1-0,2 за баррель.

Наиболее значительно уменьшится стоимость "легкой" нефти для азиатских покупателей. Цена Arab Super Light опустится на $1,1 за баррель. В результате она будет стоить на $5,2 за баррель больше средней цены нефти Омана и Дубая.

При этом со следующего месяца сорт Arab Heavy для клиентов из Азии подорожает на $0,4 за баррель, а для покупателей из стран Северо-западной Европы и средиземноморских государств - соответственно на $0,25 за баррель и на $0,5 за баррель.

Как сообщала "Страна", сегодня европейская нефть подорожала, американская стала дешеветь после новостей из Саудовской Аравии

Ранее нефть стоила $78 за баррель.



