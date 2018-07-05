В ходе масштабной спецоперации в Испании задержали 129 членов армяно-грузинской криминальной группировки. Ее провели одновременно в нескольких городах Испании при тесном сотрудничестве грузинских и испанских правоохранительных органов, а также сотрудников Интерпола и Европола.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 5 июля на официальном сайте Международной организации уголовной полиции (Интерпола).

По данным структуры, операция проводилась с 25 по 29 июня. Ей предшествовало расследование, которое велось два с половиной года.

С целью задержания подозреваемых обыски были проведены примерно в 70 домах, где полицейские обнаружили огнестрельное оружие, драгоценности и денежные средства.

Как сообщается, группировкой руководили семь грузинских и армянских "воров в законе".

В пресс-релизе МВД Испании подчеркивается, что данная группировка причастна к таким преступлениям, как торговля наркотиками, незаконное владение оружием и факты вымогательства и коррупции.

Как сообщала "Страна", в Киеве застрелили полицейского. Трагедия произошла в Шевченковском районе столицы на улице Щусева, 18/14.

А в Житомирской области бандиты пытались взорвать полицейского.

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