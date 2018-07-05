В четверг, 5 июля на электронный адрес Центра безопасности Львова поступило анонимное сообщение о якобы закладке взрывных устройств по 15 адресам в различных районах города. В ходе осмотра правоохранители взрывчатки не обнаружили.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции Львовской области.

По данным полиции, в сообщении было указано, что заложены "бомбы с таймером".

В то же время, депутат Львовского горсовета и сотрудник полиции Игорь Зинкевич сообщил, что по упомянутым адресам расположены деловые центры, магазины компьютерной техники и фитнес-клубы.

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники , кинологи и представители коммунальных служб.

Только за минувший месяц поступило 210 фальшивых сообщений о минировании различных зданий, преимущественно, бизнес-центров во Львове.

Фото: lv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве 16 июня сообщили о заминировании шести станций метро.

Напомним, что в Киеве, позднее, также искали бомбу в ТРЦ Украина, посетителей эвакуировали.