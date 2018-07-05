Украинский журналист Станислав Асеев, известный под псевдонимом Станислав Васин, которого держат в плену сепаратисты "ДНР", неделю назад начал голодовку. Об этом сообщил бывший нардеп Егор Фирсов.

"К таком решению его подтолкнуло плохое обращение. Стас содержится в сыром помещении, болеет, но не получает необходимых лекарств. Кроме того, сама ситуация дикая - ведь в боевых действиях он не участвовал, никаких преступлений не совершал, и находится в плену только за то, что работал журналистом," - написал Фирсов.

Он обратился к международным организациями обратить внимание на факт голодовки и по возможности способствовать скорейшему обмену Асеева.

Фото: facebook.com/egor.firsov

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