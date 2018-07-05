Появились фото и видео с места убийства полицейского в Киеве
В четверг, 5 июля днем на ул. Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. По информации журналистов, погибший работал полицейским.
"Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу", - говорится в опубликованном сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Видео: youtube.com/поліція Києва
Видео: youtube.com/Kyiv Operativ
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