В четверг, 5 июля днем на ул. Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. По информации журналистов, погибший работал полицейским.

"Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу", - говорится в опубликованном сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Видео: youtube.com/поліція Києва

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

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