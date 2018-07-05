Юлия Тимошенко сделала неожиданное заявление о предвыборной ситуации в стране. Она обвинила президента Петра Порошенко в планах срыва выборов главы государства - путем провокации боевых действий на Донбассе и введения военного положения, при котором любые голосования отменяются.

Заявление Тимошенко совпало с попытками президентской фракции сменить состав ЦИК, которые не увенчались успехом - Рада их пресекла. Но из них следует, что вариант участия в выборах президент таки рассматривает.

Правда, из ситуации с Центризбиркомом понятно и другое: Порошенко вряд ли дадут провести выборы по его собственным правилам. Поэтому политики и эксперты уже начали обсуждать вероятность срыва выборов - включая методы, изложенные в заявлении лидера "Батькивщины" (и самого вероятного кандидата в будущие президенты).

"Страна" узнала, что по поводу этого радикального сценария думают в околополитической тусовке.

"Порошенко хочет войны". Что заявила Тимошенко

Лидер "Батькивщины" заявила о якобы имеющих место планах Петра Порошенко сорвать президентские выборы в Украине через эскалацию военных действий на Донбассе.

Об этом она заявила в эфире программы "Доброе утро, страна" на UA:Перший. Видео интервью с Тимошенко опубликовано в Facebook.

"Это крайне опасный план, которые Петр Порошенко сегодня думает сделать в Украине. Он хочет в принципе выборы президента не проводить. И поэтому сейчас начался глубокий переговорый процесс с теми, кто якобы возглавляет "ЛНР" и "ДНР" - с людьми, которые оккупировали часть Украины и Донбасса. И Порошенко хочет инициировать начало большой войны", - заявила политик.

По ее словам, президент сегодня имеет дружеские отношения с руководителями так называемых "республик".

"И на этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе. Вот это сейчас является ключевым планом", - резюмировала Тимошенко.

Глава "Батькивщины" напомнила, что уже сейчас начинается постепенная эскалация на востоке страны. Тимошенко также предупредила, что, если президент пойдет таким путем, то "об этом будет знать весь мир".

"Ничто не поможет действующему президенту остаться на второй срок или не проводить выборы", - считает Тимошенко.

"Президент может ввести ВП и без эскалации"

Позицию Тимошенко дополнил и расшифровал ее однопартиец Вадим Ивченко. Он сказал, что военное положение может быть введено только на Донбассе - но и этого будет достаточно, чтобы выборы не состоялись.

"В силу того, что у президента уже нет союзников, и это стало видно по решению с Центральной избирательной комиссией, когда он пытался назначить своих 8 членов в ЦИК, и полностью фальсифицировать выборы, на что парламент не пошел, то у него остался только второй вариант - это сохранение президентства и сохранение власти над парламентом.

То есть, он идет на нарушение всех демократических принципов для проведения выборов. И так фактически президент может пойти на такие вещи как эскалация конфликта на Донбассе, чтобы ввести военное или чрезвычайное положение на определенной территории. При этом сказать, что поскольку у нас 30% территории задействовано в военных действиях, мы не можем проводить выборы президента", - заявил нардеп "Стране".

Официально в БПП называют провокацией подобные заявления. Но неофициально один из нардепов рассказал "Стране", что Петр Порошенко еще не принял решение, идти ли вообще на выборы. "Поэтому может быть что угодно", - прокомментировал наш собеседник вероятность радикального сценария.

Политолог Вадим Карасев считает, что закон о деоккупации Донбасса дает Петру Порошенко право ввести военное положение, в принципе, и без сговора с "ЛДНР". И выборы могут не состояться даже без серьезной эскалации на фронте.

"Сценарий, что президентские выборы могут не состояться из-за широкомасштабных военных действий, уже не раз обсуждался. В какой-то степени такие варианты пробиваются и рассматриваются, что если объявить военное или чрезвычайное положение, то выборы отменятся.

И для этого не обязательно идти на сговор з представителями непризнанных республик. Можно воспользоваться законом об деоккупации, который дает правовые основания деоккупировать эти территории. А как еще это сделать, если не военным путем?

Можно проанализировать и другие сигналы. Вспомните, как во время гей-прайда людей впускали в центр Киева только по паспортам, то есть, тоже ужесточение правил. Мы видим усиление эскалации и неизвестно чем это обернется. И об этих сценариях нужно говорить, а то многие готовятся к выборам, а их может и не быть", - сказал Карасев "Стране".

Журналист Александр Дубинский считает, что у правящих БПП и НФ - два выхода: досрочные парламентские выборы или военное положение. Именно с этим он связывает сегодняшнюю дестабилизацию парламента и отказ Блока Порошенко работать в Раде.

"В принципе, досрочные выборы для проворовавшихся клоунов под вывеской Народный фронт - БПП имеют одну цель.

Не дать Тимошенко собрать большинство в 300 голосов после возможной победы на президентских выборах 19 года.

Потому что очередные парламентские пройдут после избрания президента, и победитель сможет легко запрессовать парламент под себя.

Это не нужно ни Пете сотоварищи, ни Сене сотоварищи. Потому что тогда их точно разорвут в клочья. А сейчас ещё есть шанс пройти на досрочные выборы объединённой партией, собрать 5% и сохраниться в Раде от уголовного преследования.

Выглядит вроде как нелепо. Но никаких иных шансов у них вообще нет. Кроме озвученного военного положения", - считает журналист.

А вот журналист Юрий Бутусов считает, что никакого военного сценария Порошенко не готовит - он "сильно боится Путина" и лелеет "миротворческие фантазии". А Юлию Тимошенко он обвиняет в "российских тезисах".

"Заявление Тимошенко - это очень опасный сигнал, когда в наш внутренний вопрос выборов один из кандидатов начинает использовать российские тезисы. На самом деле, все, что сказала Тимошенко - полное вранье.

А на самом деле, президент Порошенко слишком сильно боится Путина и вмешательства РФ, и всеми силами пытается прекратить боевые действия по освобождению Донбасса, пытается ввести миротворческие силы на Донбасс.

Хотя этот план без участия РФ нереалистичный, тем не менее, военное командование во исполнение требований Порошенко, запрещает любые активные действия на фронте, наши войска ограничены в применении вооружения, которое разрешено Минскими соглашениями, ограничены поставки боеприпасов в войска, не проводятся спланированные наступательные операции даже в тех районах, которые враг захватил вопреки договоренностям в Минске.

Никто не пытается удержать в армии настоящих бойцов, потому что Порошенко считает, что нам не надо атаковать и активно бить врага - и вот это как раз реальная, настоящая проблема. Миротворческие фантазии Порошенко приводят к тому, что Украина не может реализовать свое большое превосходство в силах на Донбассе. И это знают все, кто бывает в зоне ООС", - пишет Бутусов.