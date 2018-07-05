Совет Европейского союза в четверг объявил о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода, передает Интерфакс-Украина.

"5 июля 2018 года Совет Евросоюза продлил до 31 января 2019 года экономические санкции, целью которых являются отдельные сектора российской экономики", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Совет ЕС единогласно и в письменной форме принял решение о продлении санкций в соответствии с правилами, предусмотренными для таких решений.

"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации на Украине, а затем были усилены в сентябре 2014 года", - отмечается в заявлении.

Экономические санкции включают:

ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для 5 российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Официальное решение об очередном продлении ограничительных мер последовало за политической договоренностью лидеров стран ЕС на саммите Евросоюза 28 июня по итогам доклада канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о состоянии выполнения минских соглашений по украинскому урегулированию.

19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением минских соглашений.

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