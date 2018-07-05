Верховная Рада впервые в истории нынешнего созыва провела голосование без стержневой провластной фракции - блока Петра Порошенко.

Проведя так называемое сигнальное голосование, депутаты собрали 240 голосов при необходимых 226, сообщает парламентский корреспондент "Страны".

Сигнальное голосование - это процедура, предусмотренная регламентом. Она применяется для прогнозирования хода пленарного заседания - хватит или не хватит голосов для принятия решения.

Таким образом, депутаты показали, что готовы принимать законы и без фракции президента.

При этом, что характерно, участвовала в сигнальном голосовании и группа партии "Удар" в БПП, которая в последнее время достаточно часто имеет свое особое мнение, отличное от позиции фракции.

Напомним, Блок Порошенко сегодня отказался участвовать в работе Рады, пока не поставят на голосование смену состава Центризбиркома.

Сегодня Рада провалила эту инициативу БПП. Главным "саботажником" стал партнер президентской фракции по коалиции "Народный фронт", который дал "за" всего десять голосов.

После чего БПП объявил бойкот Верховной Раде.

Подробнее почему Рада не хочет удовлетворять желания БПП и голосовать за ЦИК можно прочитать в нашем анализе.