Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил об изменении официально объявленного подозрения о преступления народному депутату Украины от "Оппозиционного блока" Михаилу Добкину.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"После объявления об изменении ранее сообщенного подозрения другим фигурантам уголовного производства досудебное расследование будет закончено и материалы досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины будут открыты стороне защиты", - написала Сарган в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.

По ее словам, после этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

При этом Сарган не уточнила сути изменения подозрения нардепу.

Как сообщалось, 14 июля 2017 года Генеральная прокуратура Украины вручила экс-городскому голове Харькова, а ныне народному депутату Михаилу Добкину подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (мошенничество) УКУ.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

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