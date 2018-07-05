В полиции подтвердили, что в четверг, 5 июля днем на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину, который по информации журналистов - полицейский.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу", - говорится в опубликованном собщении.

Сотрудники полиции в настоящее время тщательно осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления.

На месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского района и Главного управления полиции, кинологи со служебными собаками.

"Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в правоохранительном ведомстве.

Также пресс-служба столичного главка полиции опубликовала фотографии с места преступления, согласно которым мужчина был застрелен в салоне легкового автомобиля: выстрел был совершен с заднего сиденья через водительское кресло, в котором, предположительно, и сидел в момент совершения преступления погибший.

В полиции не сообщили каких-либо подробностей о личности погибшего.

Вместе с тем, источник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщил, что застреленный - сотрудник полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", в Николаеве патрульные спасли девушку, которая прыгнула с моста.

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Отметим, что на Прикарпатье патрульные спасли суицидника, предложив ему подкурить.