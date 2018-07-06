В ночь с 6 на 7 июля украинцы отмечают древний славянский праздник Ивана Купала. Он совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи (Крестителя). Дохристианское название праздника неизвестно, а нынешнее связано с именем Иоанна Крестителя.

С днем Ивана Купала у древних славян связано объединение магии четырех стихий – огня, воды, воздуха и земли. Считалось, что в этот день бог Солнца, который вступил в полную силу после летнего солнцестояния (21 июня) в этот день сочетается браком с богиней Воды.

Традиции на Ивана Купала

Стоит отметить, что церковь не одобряет гаданий, языческих обрядов и игрищ. Однако народные традиции на Ивана Купала все равно сильны еще с древних времен.

В частности, вечером 6 июля принято приходить к водоему - реке, озеру, морю – и отмечать там праздник. Однако купаться в этот день еще нельзя. Считалось, что только после 7 июля водоемы очищались от всякой нечисти, которая могла утащить человека на дно, и только тогда уже можно было купаться.

6 июля нужно навести порядок в своем жилище и встречать Купалу 7 июля уже в чистом доме.

На восходе солнца 7 июля было принято умываться или искупаться в реке, чтобы смыть с себя все болезни и укрепить здоровье.

Чтобы избавиться от тараканов, пауков и прочих насекомых, обитающих в квартире, нужно окропить полы, углы и мебель в доме утренней росой.

Считается, что травы в Купальскую ночь обретают особую целебную силу, поэтому народные знахари в этот день отправлялись их собирать.

Пучки купальской травы развешивали в доме, они считались оберегами для всей семьи.

Также было принято искать цветок папоротника, который, как известно, не цветет и размножается спорами на обратной стороне листьев. Считалось, что тот, кто найдет цвет папоротника, научится понимать язык животных, видеть клады под землей и становиться невидимым.

Что нельзя делать на Ивана Купала

В народе сохранились обычаи, которые говорят о том, что нельзя делать на Ивана Купалу. Так, в ночь с 6 на 7 июля беременным, детям и пожилым следует держаться подальше от воды. Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей.

По народным традициям на Ивана Купала 2018, как и в любой другой год, нельзя спать, поскольку в эту ночь просыпается всякая нечисть - водяные, русалки, ведьмы и оборотни.

Считалось, что в этот день не следует ничего продавать, отдавать, занимать в долг, иначе семья обеднеет.

Нельзя подбирать найденные украшения.

Гадания на Ивана Купала

Издавна в Купальскую ночь девушки гадали на суженого и будущую семью.

Один из самых известных ритуалов – это прыжки через костер. После захода солнца молодежь разжигала огромный огонь, и пары, держась за руки, прыгали через него. Если молодые люди в прыжке не разнимут руки, то суждено им быть вместе, если же нет — пара скоро расстанется.

Чтобы узнать имя будущего мужа, можно написать записки с мужскими именами на листочках бумаги и скрутить их в трубочки, которые положить под подушку. Утром, проснувшись, вытянуть одну из них и прочитать имя.

Еще одно известное гадание на Ивана Купала – по венку. Девушки плели венки из полевых цветов, загадывая желание, а потом пускали по реке. Если венок поплывет далеко, то желание скоро сбудется, а если его прибьет к берегу или он утонет, то исполнения ждать не стоит.

На закате можно налить воды в большую миску, загадать желание, бросить в воду камешек и посчитать круги – если их число будет парным, то желание сбудется.

Еще одно традиционное гадание – растопить свечу, вылить воск в миску с водой и попытаться понять значение получившихся фигур.