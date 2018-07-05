В четверг, 5 июля, в Киеве застрелили мужчину, который находился в машине.

Об этом сообщает "Информатор".

Убийство произошло в Шевченковском районе столицы на улице Щусева, 18/14. У мужчины, который находился в автомобиле Hyundai, два ранения в область груди.

По данным издания, убитому 35 лет, он был жителем Киева. Полицейские между собой говорят, что это был их коллега.

На месте обнаружили две пули и две стреляные гильзы. Их отправят на экспертизу.

Жители соседнего дома сообщили, что не знали убитого и что авто им незнакомо.

Следствие отрабатывает версию - убийство из корыстных побуждений.

Фото: kiev.informator.ua

"Информатор" обнародовал видео с места преступления. Дорога на выезд на Щусева из двора перекрыта.

Как сообщала "Страна", умер кавказец, в которого стрелял киллер у ресторана Долма в центре Киева.

Напомним, что ранее в Соломенском районе Киева 17-летний парень выпрыгнул с 14-го этажа жилого дома. Трагедия произошла в среду вечером, 4 июля, на ул. Эрнста.