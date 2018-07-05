В четверг, 5 июля еа заседании в Верховной Раде нардеп Андрей Тетерук о чем-то шепнул на ушко своему коллеге по "Народному фронту" Антону Геращенко.

С определенного ракурса это напоминало поцелуй:

Фото: Аркадий Манн, Страна ua

Как сообщала "Страна", депутаты запретят носить в Раде оружие и хотят отгородиться от журналистов пуленепробиваемым стеклом.

Парламентарии хотят закрыть балконы пуленепробиваемым стеклом, чтобы избежать падения в сессионный зал посторонних предметов, например, видео- и фотокамер журналистов. А чтобы полностью обезопаситься от представителей СМИ депутаты намерены создать в кулуарах специальные зоны для общения своих коллег с журналистами.

Отметим, что телеведущая Леся Никитюк разместила в соцсети фото топлесс с клубникой.