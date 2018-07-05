Блок Петра Порошенко не будет участвовать в работе Верховной Рады. Об этом заявил от имени фракции нардеп Алексей Гончаренко по поводу провала переназначения членов Центризбиркома, передает корреспондент "Страны" из парламента.

Рада сегодня отказалась включать этот вопрос в повестку дня. После чего представитель президента в парламенте Ирина Луценко обвинила в провале "Народный фронт".

Гончаренко же назвал ситуацию близкой к расколу.

"Мы должны этот вопрос немедленно разрешить. В решающий момент наши коллеги из "Народного фронта" не дали голоса. Такая ситуация для нас неприемлема. Мы не готовы рассматривать второстепенные вопросы, когда важнейший вопрос отложен.

Для нашей фракции это вопрос принципиальный. Я бы не сказал, что это окончательный раскол коалиции, но раскол в этом вопросе", - сказал Гончаренко.

Фракция "Блок Петра Порошенко" почти в полном составе отсутствует на сегодняшнем вечернем пленарном заседании парламента. Открывая вечерний блок, спикер Андрей Парубий не сообщил, чем завершились консультации с представителями фракций и групп по поводу обновления состава ЦИК.

На сегодняшний день семилетний срок полномочий истек у 13 из 15 членов Центризбиркома. При чем у большинства из них (12 членов ЦИК) срок полномочий закончился еще в июне 2014 года.

При этом председатель фракции БПП Артур Герасимов отметил, что депутаты намерены вернуться в сессионный зал для рассмотрения двух вопросов: состава ЦИК и создания Антикоррупционного суда.

Напомним, что спикер парламента Андрей Парубий предложил переизбрать 13 членов ЦИК в четверг, 5 июля.

Ранее "Страна" разбиралась, кто и почему воюет за новый состав ЦИКа.