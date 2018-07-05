В Москве задержаны 26-летний Николай и 24-летний Евгений, которые создали на съёмной квартире в Чертаново поддельный Мавзолея им. Ленина и водили "смотреть на вождя" иностранцев.

Об этом сообщает "ИА Панорама".

В материалах следствия говорится, что Николай К. ждал прилёта иностранных граждан в аэропорту Шереметьево и предлагал им за полцены посетить Мавзолей, при этом брал иностранную валюту и обманывал туристов, рассказывая, что тело Ленина временно вывезено из Мавзолея на Красной площади.

В это время его сообщник находился в квартире в загримированной роли вождя мирового пролетариата.

"Туры" продолжались месяц, пока турист из Германии не узнал, что настоящее тело Ленина все-таки находится в Мавзолее на Красной площади, и обратился в полицию.

Правонарушители были отчисленными студентами режиссёрского и актёрского факультета одного из столичных театральных вузов.

Как сообщала "Страна", иностранные болельщики на ЧМ-2018 выстраиваются в гигантские очереди к Мавзолею Ленина.

Отметим, что Вятрович заявил, что внешняя декоммунизация в Украине почти завершилась.