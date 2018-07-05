В селе Буймер Сумской области инвалида-переселенца из Донецка избили и в буквальном смысле порвали рот. Мужчина попал в больницу из-за того, что просто говорил на русском языке.

Так местные решили "приучить к родному украинскому языку", сообщает в сюжете "Объектива".

Напуганные этим случаем женщины-переселенки теперь не выходят на улицу в одиночку. Семья опасается самосуда в селе.

По словам жены пострадавшего, у него возник конфликт с сельчанами на почве русского языка. В один день у сельпо на него напали девять человек и после перепалки пытались порвать ему рот.

После этого бывшего шахтера положили на дорогу и угрожали наехать микроавтобусом.

Этим делом уже занимается полиция.

Видео: facebook.com/sergey.klochko.37

Как сообщала "Страна", международный план помощи перемещенным лицам в Украине финансируется лишь на 17%.

"Особенно меня тронуло то, что треть затронутых (конфликтом) людей - это пожилые, у которых практически ничего нет. Как они будут заботиться о себе и обеспечивать, чтобы было достаточно пищи, топлива, теплой одежды или лекарств, или же ремонтировать свои дома, поврежденные артиллерийскими обстрелами?" - заявила Забадос.

Отметим, что Украина лишила пенсии освобожденного из плена "ДНР" ученого Козловского.