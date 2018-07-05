Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект проект "Стена".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Прокуроры сообщили о завершении расследования восьмерым подозреваемым в завладении средствами государственного бюджета, выделенными на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы и территорий, прилегающих к зоне боевых действий.

Этим лицам и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После завершения этого процесса детективы НАБУ составят обвинительный акт, а прокуроры САП направят его в суд.

Должностных лиц Государственной пограничной службы и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн. грн. В частности, детективы НАБУ и прокуроры САП инкриминируют совершение уголовных преступлений:

- начальнику управления капитального строительства Государственной погранслужбы - ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 ("Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением") Уголовного кодекса Украины;

- бывшему начальнику Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ( "Служебный подлог"), ч.2 ст.210 УК Украины;

- старшему офицеру Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- директору ООО "АЗІ" - ч.5 ст.191 УК Украины;

- бывшему директору ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- директору и основателю ООО "Стройцентр "Витязь"- ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- одному из посредников - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины;

- другому посреднику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 ("Фиктивное предпринимательство") УК Украины.

По данным следствия, хищение средств проекта "Стена" происходило в результате завышения объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанными в актах приема-передачи. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

В НАБУ отмечают, что реализация проекта "Стена" продолжает оставаться в фокусе внимания детективов НАБУ: ряд эпизодов, связанных с этим проектом, выделены в отдельное производство - расследование по ним продолжается.

Напомним, одним из идеологов возведения стены на границе с Россией в 2014 году был тогдашний премьер Арсений Яценюк. По его словам, сооружение должно было стать надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украину.

НАБУ расследовало возможные хищения денег из проекта "Стена" с марта 2016 года.

В июле 2017 года ГПУ заявила о выявлении схемы растраты и присвоения бюджетных средств при строительства "Стены".

В августе 2017 детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации коррупционной схемы. В ноябре 2017 года был задержан еще один участник.

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