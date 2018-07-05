Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, дерзкое преступление случилось в отеле в центре Киева.

Постоялец из Азербайжана по имени Али вернулся после полудня в свой номер, который он арендовал накануне и застал беспорядок в своем номере в гостинице "Роял Олимпик" на улице Госпитальная, 12.

Сейф был варварским образом взломан и оттуда пропало 5 тысяч долларов.

Как такое могло произойти в гостинице в центре Печерска - разбирается администрация отеля и полиция. Просматривают видеозаписи с камер наблюдения, а также проверяют персонал гостиницы на причастность к этому преступлению.

Ранее мы сообщали, что в Киеве ищут разбойников, которые ворвались в офис на Подоле и взломали там сейфы.

На днях люди в балаклавах напали на игорное заведение в Киеве и унесли сейф с деньгами