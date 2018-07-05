Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект №6688 о возможности блокирования сайтов по решению прокурора или следователя.

За включение в повестку дня и рассмотрение законопроекта №6688 проголосовали 158 депутатов при минимально необходимых 226, передают Украинские новости.

Уточняется, что законопроект поддержали 74 депутата от БПП, 58 депутатов от НФ и 21 депутат из фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Из известных персон, поддержавших закон - глава Меджлиса Мустафа Джемилев, супруга генпрокурора Ирина Луценко, сын президента Алексей Порошенко, певица Оксана Билозир, нардеп Антон Геращенко, спикер Андрей Парубий и главрадикал Олег Ляшко.

А вот не голосовали автор законопроекта Иван Винник (фракция БПП), а также депутат от "Народного фронта", председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Документ предусматривает возможность временного блокирования (ограничения) доступа к определенному информационному ресурсу по решению суда, следственного судьи, следователя, прокурора и Совета национальной безопасности и обороны.

"В исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращения совершению тяжелого или особого тяжелого преступления, временное блокирование доступа к информресурсу может быть начато до решения суда по постановлению прокурора или следователя и применяется на срок не более 48 часов", - сказано в документе.

Законопроект предоставляет Службе безопасности Украины полномочия обеспечивать по решению суда временное блокирование информационного ресурса.

При этом провайдеры обязаны будут в установленном Кабинетом Министров порядке временно блокировать доступ к сайту.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) должна будет принимать административные взыскания к провайдерам, и ввести Единый реестр исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.

В реестр включаются доменные имена и показатели страниц сайтов, которые содержат запрещенную для распространения информацию, а также сетевые адреса, которые позволяют идентифицировать линии доступа, содержащие запрещенную информацию.

Кроме того, документ обязывает провайдеров за свой счет закупать и устанавливать оборудование для блокировки сайтов.

Также законопроект уточняет понятие "технологический терроризм" и относит к таковому преступления, совершенные с применением коммуникационных систем, сети Интернет и других глобальных сетей передачи данных, а также направленные на запугивания населения, провокации военного конфликта или привлечения внимания общественности на определенные политические, религиозные и другие взгляды террориста.

Ранее "Страна" писала о том, что Хельсинский Союз требует отклонить законопроект о внесудебном блокировании сайтов.

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