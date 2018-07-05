Предлагающий ввести, фактически, абсолютную интернет-цензуру в Украине законопроект № 6688 готовили на "пиратском" программном обеспечении. Документ о блокировке любых сайтов в Украине написали на версии программы Microsoft Word от некоего Don Mare.

Об этом сообщил один из руководителей издания "Львів Онлайн" Петро Нек.

"Еще немного о законе 6688. Я зашел на сайт Верховной Рады и загрузил законопроект, чтобы самому его почитать и попробовать вникнуть. Вот ссылка.

Ну и по привычке посмотрел кто создавал документ, кто редактировал. (Ворд (Microsoft Word - Прим.Ред.) по умолчанию пишет данные, указанные при установке программы). Так вот оказалось, что документ набирали на пиратском Ворде. Вы можете просто загуглить SPecialiST RePack и увидите результаты. Об авторе Don Mare я ничего не нашел, кроме того, что это рыбный магазин.

Так вот установления депутатами или их помощниками ломаных пиратских программ может нести большую угрозу кибербезопасности страны чем сайты, ведь есть случаи, когда в ломаные версии устанавливаются трояны (вирусы - Прим.Ред.), кейлоггеры (программы, тайно записывающие действия пользователя - Прим.Ред.), и тому подобное", - отметил он.

Фото: facebook.com/mr.petruccio

"Страна" разбиралась, что написано в скандальном законопроекте, который курировал Пашинский. Он позволяет заблокировать любой сайт в Украине на 48 часов по решению следователя.

Отметим, что народные депутаты не включили в повестку Рады скандальный законопроект о внесудебной блокировке сайтов.