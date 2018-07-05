В четверг, 5 июля депутаты Европарламента призвали Европейскую комиссию приостановить любую ранее предусмотренную денежную помощь для Молдовы из-за отменены результатов выборов мэра столичного Кишинева.

За резолюцию с таким призывом проголосовали 343 депутата, 35 - против, 160 - воздержались, передает пресс-служба Европейского парламента.

ЕС неоднократно призывал Молдову "уважать результаты выборов городского головы Кишинева", на которых победил оппозиционный кандидат Андрей Нэстасе, поддерживающий европейский курс.

В одобренном документе подчеркивается, что решение признать недействительными результаты выборов не уважает демократические механизмы и поэтому Европарламент призывает Еврокомиссию "приостановить любые предусмотренные на сегодня выплаты макрофинансовой помощи Молдове".

Евродепутаты осудили решение Верховного суда Молдовы признать недействительным голосование на том основании, что оба кандидата, используя в день выборов социальные сети для поощрения людей идти на участки, нарушили избирательный закон.

Они просят уважать волю избирателей и призвали молдавские власти к реформированию судебной системы, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации.

Ранее пресс-служба Европейской комиссии сообщила молдавским СМИ, что она решила отложить выделение первого транша макрофинансовой помощи Молдове из-за отмены результатов выборов в Кишиневе.

Как сообщала "Страна", в Молдове 53 села подписали декларацию о присоединении к Румынии.

Отметим, что президент Молдовы отказался от поездки в Америку после общения с послом США.