Украина готова рассмотреть вариант передачи России еще 13 ее граждан, помимо ранее озвученных из "списка 23-х", для освобождения своих политических заключенных. Об этом заявила журналистам первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко, передает 112.ua.

Среди списка лиц, которых могут передать российской стороне, Геращенко назвала фамилию Кирилла Вышинского, руководителя "РИА Новости Украина", ранее задержанного силовиками.

"После этой проверки хочу заявить, что в списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова (омбудсмен РФ, - Прим. Ред.) еще были следующие лица – Вышинский, Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатаров, Зеничак, Суханов, Шибаев и Юревич, которые признали, что они имеют или российское, или двойное гражданство, так же признались в работе на государство-агрессора", - рассказала Геращенко.

"Если письмо Москальковой является хотя бы каким-то там интересом российской стороны забрать своих преступников и отдать Украине наших людей, то украинская сторона готова рассмотреть еще то, чтобы мы могли передать этих лиц в Россию, чтобы освободить политзаключенных Кремля, содержащихся как в тюрьмах РФ, также Балуха и других наших героев, которых пытают в оккупированном Крыму", - пояснила вице-спикер.

Она добавила, что намерена сегодня письмом проинформировать представителя России в ТКГ о готовности Украины к такому обмену.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат заявил, что в "ДНР" официально внесли Рубана в свой список для обмена пленными.

Также мы сообщали, то вице-спикер Геращенко назвала фамилии россиян, которых готовы обменять на заключенных в России украинцев.