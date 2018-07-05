Стала известна причина смерти участницы российского реалити-шоу Дом-2. В среду, 4 июля, Полина Лобанова была найдена мертвой в ванной чужой квартиры спустя три дня после того, как отметила свое 20-летие.

От чего умерла участница Дома-2?

О смерти девушки в Instagram сообщила ее сестра Василиса.

Она опубликовала в историях две фотографии сестры. "Ребят, Полина умерла. Помогите! 20 лет, зайка моя", - добавила она комментарий.

Позже Василиса Лобанова обнародовала обращение к подписчикам, которые не поверили сообщению о смерти.

"Ее больше нет, с этим не шутят", - заявила девушка.

Фото: instagram.com

Позже издание StarHit опубликовало комментарий бывшего молодого человека Полины Лобановой Дмитрия Талыбова. Он не исключил, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.

Сестра девушки Василиса утверждает, что ранее экс-участница реалити-шоу не употребляла наркотические вещества.

5 июля агентство городских новостей "Москва", со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщило, что Полина Лобанова, по предварительным данным, скончалась от сердечной недостаточности.

Как рассказал собеседник агентства, тело 20-летней девушки обнаружили утром 4 июля в квартире ее знакомого. "Покойная гостила у своего безработного ровесника. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", - сообщил источник.

Он добавил, что Лобанова официально не имеет в Москве определенного места жительства.

1 июля Полина Лобанова отпраздновала свое 20-летие. Девушка выложила в соцсетях фото из ресторана и написала, что это был лучший вечер.

Фото: instagram.com

Полина снималась в "Доме-2" всего два месяца - с октября по декабрь 2017 года.

В Инстаграм Полина Лобанова часто делилась своими фото.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Десятая смерть. Кто еще умер из участников Дома-2

Полина Лобанова стала десятой ушедшей из жизни участницей реалити-шоу, первая серия которого вышла в 2004 году.

В июне 2018 года в Москве с 19 этажа элитного жилого дома в городке "Золотые ключи" выпала и разбилась насмерть 24-летняя участница проекта "Дом-2" Анастасия Тарасюк. По предварительной версии, девушка не собиралась кончать жизнь самоубийством, а стала жертвой несчастного случая. Известно, что незадолго до трагедии Анастасия тяжело болела. К тому же она состояла на учете и лечилась от алкогольной зависимости.

Фото: Анастасия Тарасюк Дом 2/google.com.ua

В декабре 2017 года 30-летнюю экс-участницу скандального телепроекта Марию Политову нашли мертвой в Подмосковье. По предварительной версии следователей девушка отравилась антидепрессантами, смешанными с большим количеством алкоголя.

Фото: Мария Политова Дом 2/google.com.ua

В октябре 2016 года из-за опухоли головного мозга умерла 48-летняя Светлана Устиненко. Она приехала на проект к дочери, чтобы познакомиться с будущим зятем.

Фото: Светлана Устиненко Дом 2/google.com.ua

В декабре 2010 года во дворе своего дома был убит 23-летний Андрей Кадетов. Неизвестный нанес ему 14 ударов ножом. Позже выяснилось, что нападавшим был офицер МЧС, который заявил, что Кадетов изнасиловал его девушку.

Фото: Андрей Кадетов Дом 2/google.com.ua

В 2009 году от рака крови умер Владимир Гречишников, который пробыл на проекте около недели.

Фото: Владимир Гречишников/google.com.ua

В 2009 году от рака легких умер еще один экс-участник Дома-2 Павел Авсецин. Он продержался на шоу 17 дней.

Фото: Павел Авесцин Дом 2/google.com.ua

Также в 2009 году в ДТП погибла 23-летняя Оксана Коренева. Вместе с двумя молодыми людьми она перебегала Садовое кольцо в Москве в неположенном месте и была сбита микроавтобусом.

Фото: Оксана Коренева Дом 2/google.com.ua

В сентябре 2008 года дальнобойщики обнаружили на обочине трассы Москва-Рига тело 31-летней Оксаны Аплекаевой. Она была задушена.

Фото: Оксана Аплекаева Дом 2/google.com.ua

В 2007 году от сердечной и почечной недостаточности умерла 22-летняя Кристина Калинина. После того, как ее выгнали с шоу, она впала в депрессию и отказывалась от еды и воды.

Фото: Кристина Калинина Дом-2/google.com.ua

Таким образом, за 14 лет, из жизни ушли 10 бывших участников проекта.