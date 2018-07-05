Львовский футбольный клуб "Карпаты" расторг контракт с вратарем молодежной команды Михаилом Готра. Об этом сообщает 5 июля издание Zaxid.net.

Отмечается, что накануне были опубликованы скриншоты из его соцсетей, где игрок горячо поддерживает сборную России на Чемпионате мира по футболу.

Фото: zaxid.net

В комментарии изданию в футбольном клубе "Карпаты" заявили, что не будут комментировать эту ситуацию. Нол при этом подтвердили, что контракт с 18-летним игроком действительно был расторгнут.

Ранее "Страна" писала о том, что в зоопарке Москвы орленка назвали в честь вратаря сборной России Акинфеева.

Также мы сообщали, что определены все сборные, которые сыграют в четвертьфиналах чемпионата мира по футболу в России.