Игрока львовских "Карпат" выгнали из команды за поддержку сборной России на ЧМ 2018
Львовский футбольный клуб "Карпаты" расторг контракт с вратарем молодежной команды Михаилом Готра. Об этом сообщает 5 июля издание Zaxid.net.
Отмечается, что накануне были опубликованы скриншоты из его соцсетей, где игрок горячо поддерживает сборную России на Чемпионате мира по футболу.
Фото: zaxid.net
В комментарии изданию в футбольном клубе "Карпаты" заявили, что не будут комментировать эту ситуацию. Нол при этом подтвердили, что контракт с 18-летним игроком действительно был расторгнут.
Ранее "Страна" писала о том, что в зоопарке Москвы орленка назвали в честь вратаря сборной России Акинфеева.
Также мы сообщали, что определены все сборные, которые сыграют в четвертьфиналах чемпионата мира по футболу в России.
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