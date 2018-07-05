В российской Самаре коммунальщики посоветовали местным жителям мыться в душе вдвоем. Самарцев призвали экономить воду из-за установившейся в городе жары и приезда большого количества в также расходующих воду футбольных болельщиков ЧМ-2018.

Пресс-служба компании "Самарские коммунальные системы" опубликовала соответствующий материал с призывом.

"Из-за установившейся жары в городе увеличилось потребление холодной воды. В последние несколько суток в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% больше воды, чем в обычные дни. Свой вклад в увеличение водоразбора вносят и тысячи гостей города, также потребляющие воду. В районах, где СКС провели модернизацию насосных станций, давление воды в домах остается постоянным. В некоторых районах в часы наибольшего разбора ощущается некоторое падение давления", - говорится в сообщении.

При этом коммунальщики призвали местных жителей необычным способом решать проблему, возникшую из-за жары и массового наплыва иностранных болельщиков. "Экономьте воду – принимайте душ вдвоем :)", - посоветовали "Самарские коммунальные системы" местным жителям.

Как сообщала "Страна", японские футболисты после вылета с ЧМ-2018 оставили записку "Спасибо" и убрали после себя мусор.

"Могу только сказать, что в раздевалке у нас почище, чем в раздевалках клубов [английской] премьер-лиги. Но действительно, у нас считается, что нужно убрать за собой. Мы здесь играем в футбол, боремся на поле, но еще и представляем Японию. И должны делать это достойно. Болельщики продемонстрировали это", - отметил футболист Майя Йосида.

Напомним, что пассажиров метро Киева попросили принимать душ и снимать рюкзаки на входе в вагон.