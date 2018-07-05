В Соломенском районе Киева 17-летний парень выпрыгнул с 14-го этажа жилого дома. Трагедия произошла в среду вечером, 4 июля, на ул. Эрнста.

Об этом передает "Обозреватель" со ссылкой на полицию.

Очевидцы вызвали "скорую", однако медики уже ничем не смогли помочь - парень умер. Как стало известно, парень свел счеты с жизнью из-за отношений с девушкой. "Причина самоубийства - неразделенная любовь", - рассказали правоохранители.

Ранее на Киевщине влюбленный подросток оборвал себе жизнь на почве ревности. Ночью после дискотеки парень не справился с эмоциями.

Как сообщала "Страна", в Херсонской области девушка родила ребенка в туалете.

"Она сидела, плакала в туалете. Я ее спросил, что там? Есть ребенок? Было слышно детский крик, слабый, в туалете. Она сказала - есть", - рассказал сосед Юрий.

Напомним, что звезда шоу "Орел и Решка" показала соблазнительное фото с тремя черешнями.