Под Киевом стартовали съемки нового полнометражного фильма студии "Квартал 95" под названием "Я, ты, он, она", который станет десятой юбилейной полнометражной картиной студии.

Актер Владимир Зеленский не только снимется в главной роли, но и впервые попробует свои силы в качестве режиссера-постановщика. Ответственность за проект с ним разделит американец Дэвид Додсон. К слову, картина снимается при поддержке Госкино Украины, сообщает пресс-служба "Квартала 95".

В центре комедии - супружеская пара (Владимир Зеленский и Анастасия Короткая), которая переживает кризис семейной жизни. Уже подав заявление на развод, некогда влюбленные оказываются перед сложным выбором. Судья им дает время на примирение, а также возможность, наконец, исполнить желания друг друга, которых раньше они боялись или стеснялись, находясь в браке.

"Союзы бывают разные, и не всегда отношения заканчиваются хэппи-эндом. Наша история о том, как можно попытаться спасти свою семью, когда, казалось бы, все варианты испробованы", - рассказывает Зеленский.

Фото: facebook.com

Также в картине снимаются Евгений Кошевой, Надя Дорофеева, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Тамара Яценко.

В украинский прокат фильм обещают выпустить 27 декабря 2018 года.

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