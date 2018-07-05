На прошлой неделе на Донбассе в зоне Операции объединенных сил (ООС) погибли 6 мирных жителей.

Об этом сообщил заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Александр Хуг во время брифинга, передает 112.ua.

Всего, по данным СММ ОБСЕ, с начала 2018 года на Донбассе погиб 21 гражданский.

"С начала года СММ ОБСЕ подтвердила информацию о 150 жертвах среди гражданского населения. В частности, 29 погибли и 121 был ранен", - сообщил он.

Как сообщала "Страна", в поселке под контролем ВСУ мирный житель подорвался на мине прямо у своего дома. Полиция назвала это терактом.

Напомним, что на Донбассе под обстрелом погибла девочка, которой три дня назад исполнилось 15.