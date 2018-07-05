Верховная Рада приняла постановление № 8541, в котором порекомендовала правительству и КГГА создать национальный музей "Центр средневекового города" на Почтовой площади и запретить проводить там строительные работы.

"За" проголосовали 294 народных депутата, сообщает "112 Украина"

Учитывая важность обнаруженных в ходе раскопок на Почтовой площади артефактов, которые касаются Крещения Киевской Руси, дипломатической миссии княгини Ольги в Византии, торгового пути "из варяг в греки", Рада рекомендовала правительству принять меры для сохранения объектов историко-культурного наследия в Киеве.

Глава комитета культуры и духовности, нардеп от НФ Николай Княжицкий внес в проект постановления поправку с голоса.

"Постановление дополнить пунктами: рекомендовать кабинету министров и КГГА создать национальный музей "Центр средневекового города" на территории открытия достопримечательностей на Почтовой площади в Киеве и запретить любые строительные работы, если такие работы не связаны с безопасностью непосредственно этого объекта на территории Почтовой площади и прилегающих территорий, где были обнаружены объекты историко-культурного наследия, до момента исполнения Кабмином требований пункта 1 этого постановления", - сказал Княжицкий.

Постановление вступает в силу со дня принятия.

Ранее "Страна" писала о том, что Генпрокуратура запретила строительство музея "Революции достоинства" на Институтской в Киеве.

Также мы сообщали, что Вятрович возмутился запретом прокуратуры на строительство Мемориала Небесной сотни.