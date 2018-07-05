Двоюродная сестра заключенного в России Олега Сенцова, Наталия Каплан встретилась с ним в колонии в Лабитнанге.

Их свидание произошло впервые за 4 года и продлилось два часа, передает Громадське.

"Я была на свидании с Олегом Сенцовым, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг", - рассказала Каплан.

В последний раз Каплан видела Олега во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону в 2014 году.

Как сообщала "Страна", Москалькова заявила, что опасается "судьбы Савченко" для Олега Сенцова. "Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предполагает обращение личное человека, его волеизъявление о помиловании", - сказала она.

Отметим, что военный сделал важное заявление в деле Сенцова.