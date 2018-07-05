Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о якобы имеющих место планах Петра Порошенко сорвать президентские выборы в Украине через эскалацию военных действий на Донбассе.

Об этом она заявила в эфире программы "Доброе утро, страна" на UA:Перший. Видео интервью с Тимошенко опубликовано в Facebook.

"Это крайне опасный план, которые Петр Порошенко сегодня думает сделать в Украине. Он хочет в принципе выборы президента не проводить. И поэтому сейчас начался глубокий переговорый процесс с теми, кто якобы возглавляет "ЛНР" и "ДНР" - с людьми, которые оккупировали часть Украины и Донбасса. И Порошенко хочет инициировать начало большой войны", - заявила политик.

По ее словам, президент сегодня имеет дружеские отношения с руководителями так называемых "республик".

"И на этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе. Вот это сейчас является ключевым планом", - резюмировала Тимошенко.

Глава "Батькивщины" напомнила, что уже сейчас начинается постепенная эскалация на востоке страны. Тимошенко также предупредила, что, если президент пойдет таким путем, то "об этом будет знать весь мир".

"Ничто не поможет действующему президенту остаться на второй срок или не проводить выборы", - считает Тимошенко.

Ранее "Страна" рассказывала, почему обострение на Донбассе сменилось затишьем.

Напомним, президент РФ Владимир Путин прокомментировал обострение на Донбассе. "Будут тяжелые последствия для украинской государственности"., - заявил он.