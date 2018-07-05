"Газпром" опроверг заявление "Нафтогаза Украины" о том, что швейцарский суд возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает Интерфакс.

"Заявление "Нафтогаза Украины" о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности", - говорится в сообщении российской компании.

"По данным "Газпрома", швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в этих компаниях. Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", - разъясняет "Газпром".

Суд кантона Цуг 29 мая 2018 года вынес постановление о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по заявлению "Нафтогаза Украины", пытающегося принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года.

"После посещения офисов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG судебные приставы кантона Цуг пришли к выводу, что акции данных компаний не находятся в их офисах, в связи с чем арест акций невозможен, и исключили их из сертификатов о наложении обеспечительных мер", - напоминает "Газпром".

Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Украинская сторона отмечала, что активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция "Нафтогаза Украины" на решение о снятии ареста с этих акций.

Ранее "Страна" писала о том, что в Нафтогазе отказались назвать фамилии получателей миллионных премий за суд с "Газпромом".

Также мы сообщали, что Стокгольмский арбитраж теперь пытается заставить "Газпром" снизить цену в Польше.