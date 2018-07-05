В среду, 4 июля в Запорожской районе Запорожской области в результате ДТП перевернулся военный тягач. В результате один военнослужащий погиб и еще 1 госпитализирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции Запорожской области.

По данным ведомства, во время движения по автодороге "Днепр - Никополь" (Днепропетровская область) военный тягач съехал в кювет и перевернулся.

35-летний водитель погиб на месте аварии, его пассажир получил травмы и госпитализирован.

Начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса (Нарушение правил вождения или эксплуатации машин).

Фото: zp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", при загрузке бронетехники на железнодорожные платформы погиб военнослужащий.

"Во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования "Восток" - старший сержант Скус Александр Дмитриевич - получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Отметим, что пьяный атошник разнес сразу четыре авто на своем Volkswagen в Киеве.